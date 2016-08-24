Пекин, 24 августа, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Гуандун сообщает о рекордном увеличении количества зараженных лихорадкой денге. По состоянию на 24 августа в провинции зарегистрирован 121 случай заболевания, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2015 г.

scmp.com Комары — возбудители лихорадки денге

Отмечается, что более 80 пациентов заразились лихорадкой во время пребывания за пределами КНР. Благодаря оперативному медицинскому вмешательству никто из зараженных не скончался, все они уже идут на поправку, пишет «Сина синьвэнь».

Список городов по численности жителей, инфицированных вирусом денге, возглавляет Гуанчжоу, в котором был зарегистрирован 51 случай заболевания. Второе и третье места делят Шэньчжэнь и Фошань с 17 и 16 случаями соответственно.

Лихорадка денге является потенциально смертельным заболеванием, переносимым насекомыми. Главными симптомами болезни являются лихорадка, сыпь, тошнота, мышечные и суставные боли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в декабре 2015 г. Тайваньское национальное агентство по мониторингу и контролю заболеваний подтвердило еще 11 случаев смерти от лихорадки денге. Общее количество умерших от этой болезни с мая 2015 г. возросло до 195 человек.