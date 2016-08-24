Нью-Дели, 24 августа, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Правительство Индии в течение ближайших 10 лет планирует потратить на закупки военной техники более $220 млрд. Об этом информирует телеканал NDTV со ссылкой на данные источников в Министерстве обороны страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM На оружие

Согласно данным телеканала, внушительные цифры появились по результатам оценки прогнозируемой стоимости программы модернизации, рассчитанной до 2027 года.

Так, речь в частности идет о закупке 500 вертолетов, 12 подводных лодок, около 100 однодвигательных истребителей, более 120 истребителей с двумя двигателями, а также авианосец.

Также в планах правительства Индии ежегодно увеличивать расходы на вооружение в размере 8%.