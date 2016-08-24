Токио, 24 августа, 2016, 08:35 — ИА Регнум. В столицу Японии, где в 2020 году будут проходить летние Олимпийские игры, прибыл флаг Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Agence France-Presse.

mainichi.jp Прибытие олимпийского флага в Токио

Прибытие флага в Токио прокомментировала губернатор японской столицы Юрико Коикэ. Она несла его в международном аэропорту города.

«Я чувствую большую ответственность и очень рада, что мы привезли этот флаг обратно спустя более чем 50 лет», — сказала Коикэ.

Напомним, в Токио летние Олимпийские игры проходили в 1964 году — первая Олимпиада в Азии. В этих Играх приняли участие спортсмены из 93 стран. Завершились соревнования 24 октября 1964 года.

Стоит отметить, что в Токио должны были проводиться Олимпийские игры 1940 года. Но их перенесли в Хельсинки, а затем — отменили.