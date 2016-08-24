Барнаул, 24 августа, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Программы льготного кредитования помогли субъектам алтайского бизнеса привлечь свыше 1 млрд рублей кредитных средств. Об этом сегодня, 24 августа, сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Деньги предприниматели направляют как на пополнение оборотных средств предприятий, так и на реализацию инвестиционных проектов.

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Малый бизнес в Алтайском крае

Известно, что одной из первых кредитная линия по «Программе 6,5%» была открыта алтайскому производителю плавленых сыров и масложировой продукции «Любава». Поручительство гарантийного фонда позволило предприятию привлечь необходимый объем кредитных ресурсов для пополнения оборотных активов.

«Сегодня компания загружает производственные мощности для обеспечения поставок продукции крупнейшим ретейлерам в европейской части территории России», — отмечают чиновники.

«Кредитные ресурсы, полученные нашей компанией, позволяют загрузить мощности завода для обеспечения поставок продукции по новым контрактам, заключенным в начале года с крупными федеральными торговыми сетями. Кроме того, условия кредитования в части срока и процентной ставки в размере одиннадцати процентов годовых дают возможность осуществить выход на зарубежные рынки сбыта, поскольку себестоимость нашей продукции обеспечит достаточную конкурентоспособность на рынке», — пояснил собственник компании «Любава» Сергей Зарков.

Кстати, в апреле 2016 года эта компания запустила новый цех по производству масложировой продукции. Рынок сбыта собственной продукции планируют расширять: по договору с одним из крупнейших дистрибьюторов федеральных торговых сетей, обсуждается выход на магазины «Азбука вкуса», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», сеть ресторанов и кафе «Крокус».

«Алтайский гарантийный фонд, являясь региональным институтом финансовой поддержки малого и среднего бизнеса с объемом капитализации более 650 млн рублей, может предлагать бизнесу оптимальные условия для сотрудничества также в рамках своих программ, реализуемых совместно с банками-партнерами», — заявил исполнительный директор фонда Антон Слободчиков.

По его словам, программа «Гарантия развития» предлагает малому и среднему бизнесу кредит под поручительство фонда на срок до 3 лет и в сумме до 10 млн рублей по фиксированной ставке 11% годовых. Кредитное предложение адресовано компаниям, осуществляющим деятельность в сегменте обрабатывающих производств, переработки сельскохозяйственной продукции, в строительстве и производстве строительных материалов, инновационном производстве, а также в сфере услуг и туризма. Стоимость поручительства для предпринимателей, реализующих проекты в реальном секторе экономики, не превышает 0,1 процента.

Этим кредитным предложением уже воспользовалось предприятие «Алтай-Кабель». Его директор Роман Горшков поделился историей: «Мы смогли, не отвлекая деньги из оборота, привлечь кредит для благоустройства производственной территории. Нужно развиваться и в этом направлении, помимо основной деятельности, и хорошо, что здесь нам помог фонд».

«На сегодня алтайское предприятие реализует продукцию под собственным зарегистрированным товарным знаком «АлтайОптикаКабель». Завод оснащен новым высокотехнологичным оборудованием и является одним из самых современных в России предприятий подобного профиля. Основные покупатели: «Ростелеком», строительные компании и операторы связи Сибири и Дальнего Востока, а также Казахстана», — говорится в официальном сообщении управления по предпринимательству.

Как уже сообщало ИА REGNUM, доступность кредитов для алтайского бизнеса обеспечивается через выдачу независимых гарантий, предоставляемых Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства в рамках заключенного с администрацией Алтайского края Соглашения о сотрудничестве по «Программе 6,5%», а также поручительств Алтайского гарантийного фонда по совместному проекту с коммерческим банком «Сибсоцбанк» — «Гарантия развития». Таким образом, предприниматели края могут привлечь кредиты на развитие по ставкам не выше 11% годовых.