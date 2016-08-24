Москва, 24 августа, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги на валютном рынке 23 августа завершились укреплением рубля. Спрос на российскую валюту увеличился после вброса информации в новостную ленту агентством Reuters, что Иран может поддержать действия ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Баррель Brent на слухах подскочил на 3,3%, до $50,18. На фоне нефтяных котировок пара доллар/рубль снижалась до 64,27 рубля, евро/рубль — до 72,80 рубля. Когда представитель министерства нефти Ирана отказался подтверждать участие страны в предстоящей встрече ОПЕК, рублёвые пары выросли на 28−30 копеек.

Сегодня, 24 августа, в Азии нефть торгуется в плюсе +0,22%. При отсутствии снижения нефтяных котировок на торгах в Европе курс доллара сохранит боковое движение в коридоре 64,15−64,70 руб. В центре внимания участников рынка остаются, встреча в Джексон Хоул (четверг) и отчёт от Минэнерго США (среда).

Национальная валюта сегодня будет черпать силы от аукционов Минфина РФ и налогового периода. Ведомство на двух аукционах разместит ОФЗ на 15 млрд рублей. Пик налоговых выплат приходится на 25 августа.