Париж, 24 августа, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Французская судостроительная корпорация DCNS (Direction des Constructions Navales — Дирекция по строительству военных кораблей) обнаружила потерю документации на подводные лодки серии Scorpene, пишет газета The Australian.

defenceforumindia.com Подводная лодка серии Scorpene

Похищены 22,4 тысячи страниц технической документации. Уточняется, что описание торпедного аппарата Scorpene включает 500 страниц.

Напомним, Scorpene является серией новейших французских субмарин, строящихся на экспорт. Подводные лодки этой серии стоят на вооружении ВМС Чили и КВМС Малайзии. DCNS строит их также по заказам из Индии и Бразилии.