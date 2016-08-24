Москва, 24 августа, 2016, 08:20 — ИА Регнум. России и Пакистана с 23 сентября по 10 октября впервые проведут совместное тактическое учение «Дружба-2016». Учение пройдет на территории Исламской Республики Пакистан в горной местности на базах военной школы горной подготовки «Ратту» и центра подготовки подразделений специального назначения в населенном пункте Черат, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пакистанец с флагом России

На него будут привлечены более 200 военнослужащих двух стран. От Вооруженных сил РФ в мероприятии примут участие около 70 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике.

Военнослужащие обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках ведения условных боевых действий в горных условиях, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Совместное учение направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества России и Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Вооруженных силах РФ было проведено около 5 тысяч учений и внезапных проверок, более 30% из них носили межвидовый характер. В 2015 году Вооруженные силы РФ провели совместные учения с Белоруссией, Сербией, Индией, Казахстаном, Монголией и Китаем.