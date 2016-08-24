Пекин, 24 августа, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился до отметки 6,6420 юаня за доллар, таким образом, национальная валюта КНР укрепилась сразу на 166 базисных пунктов. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главного финансового регулятора Китая.

ndh.vn Юань

Китайский Центробанк активно поддерживает национальную валюту, прибегая к операциям обратного РЕПО. В августе 2016 г. Народный банк Китая влил в национальную экономику более $3,64 млрд. Как и прежде, принятые меры были направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке, пишет «Синьхуа».

22 августа паритетный курс юаня к доллару США резко снизился на 441 базисный пункт. Как считают эксперты, колебания национальной валюты Китая вызваны внешними факторами. 23 и 24 августа национальная валюта КНР начала укрепляться, отыграв 232 пункта за два дня.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 23 августа за 1 американский доллар давали 6,6586 юаня. В заявлении главного финансового регулятора Китая подчеркивается, что колебания юаня в пределах нормы, угрозы для национальной экономики нет.