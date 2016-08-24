Владивосток, 24 августа, 2016, 07:59 — ИА Регнум. В селе Буссевка Спасского муниципального района Приморья в преддверии учебного года местные жители бьют тревогу: школа и детский сад находятся в плачевном состоянии — в них давно не делали капитальный ремонт, так как местные власти не выделяют средств, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Федоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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С просьбой вмешаться в ситуацию с необходимостью ремонта двух учреждений образования обратились жители села Буссевка к активистам ОНФ в Приморье.

«Школа и детский сад давно требуют проведения ремонта, однако деньги на эти нужды власти не выделяют. Родители вынуждены собирать деньги и проводить ремонт своими силами», — пишут сельчане в ОНФ.

«Также жители села жалуются на то, что власти аннулировали льготы на посещение детского сада, практически не выделяются средства на питание детей и иные текущие нужды — белье, посуду и так далее», — пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM «фронтовик» Александр Федоров.

По словам экспертов ОНФ, в неудовлетворительном состоянии находятся дорога к детскому саду, детские площадки в саду, а также школьный стадион.

«Мы изучили проблемы и полагаем, что решить их в селе Буссевка возможно, однако для этого требуется системная работа властей. Особую тревогу вызывает то, что проблемы школы и детского сада, как отмечают жители, не решаются годами, поэтому мы будем добиваться наведения порядка в этом вопросе», — отметил Александр Федоров.

«Фронтовики» готовят обращение в департамент образования и науки администрации Приморья, а также намерены, в случае бездействия властей, обратиться в краевую прокуратуру.

«Краевой власти нужно более точно контролировать ситуацию на местах, в городах и районах края, — подчеркнул Федоров, — подобных проблем в регионе много».