Ростов-на-Дону, 24 августа, 2016, 07:58 — ИА Регнум. «Надеемся, что пройдем дальше. Выложимся на 100%. Это самое главное. Нам это точно по силам. Шансы вновь 50 на 50», — так оценил предстоящую ответную встречу с голландским «Аяксом» исполняющий обязанности тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко. Об этом ИА REGNUM 24 августа сообщили в пресс-службе желто-синих.

vk.com/fcrostov Матч «Ростов» — «Томь»

По словам и.о. наставника команды, некоторые игровые моменты будут перестроены. «Но это не из-за первого матча. Некоторые перестроения в Амстердаме мы делали неправильно, теряли инициативу. Были в напряжении. Постараемся это исключить. Надеюсь, что сможем сделать сюрприз сопернику. Главное, чтобы неприятных неожиданностей не было», — отметил Кириченко.

По-прежнему активную помощь в подготовке команды оказывает Курбан Бердыев. «Он работает, как и раньше. Мы готовимся к играм вместе, он нам сильно помогает», — сказал тренер.

Напомним, что ответная игра раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоится сегодня, 24 августа, на ростовском стадионе «Олимп-2». Начало матча в 21:45. Первая встреча, которая состоялась в Амстердаме, завершилась ничьей — 1:1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тренерский штаб был удовлетворен выездным результатом, исходя из того, как складывалась игра в целом. «Ростову» пришлось большую часть времени обороняться.

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