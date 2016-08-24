Минск, 24 августа, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Председатель Параолимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель, комментируя своё более раннее высказывание о том, что белорусские спортсмены пронесут на открытии Параолимпиады-2016 флаг России в знак поддержки отстранённых от соревнований российских параолимпийцев, уточнил, что его слова в СМИ интерпретировали искажённо.

kremlin.ru Паралимпийский флаг

Шепель подчеркнул, что белорусская официальная делегация на стадионе «Маракана» будет нести только государственный флаг Белоруссии.

«Что касается официальных лиц, в том числе меня, то подтверждаю, что я действительно в ложе для гостей буду держать не только флаг Белоруссии, но и России», — заявил он в интервью газете «Комсомольская правда — Беларусь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа в СМИ появилась информация со ссылкой на главу ПКБ о том, что белорусские спортсмены на торжественной церемонии открытия Параолимпиады в Рио-де-Жанейро пронесут российский флаг. Шепель при этом выразил уверенность, что вскоре Параолимпийский комитет России получит извинения за отстранение сборной, и подчеркнул, что чем хуже относятся к России в мире, тем сильнее сплачивается её народ.

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