Барнаул, 24 августа, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Несмотря на то, что подготовка к зиме в столице Алтайского края должна завершиться до 1 сентября, управленцы половины жилищного фонда Барнаула еще не получили акты технической готовности. Многие даже не проводили за лето работ по текущему ремонту. Об этом сегодня, 24 августа, извещает пресс-центр администрации Барнаула.

Фрагмент видеосюжета пресс-центра барнаульской мэрии Половина жилого фонда Барнаула не имеет актов технической готовности

В целом по городу из средств собственников жилья на подготовку к зиме планировалось направить 160 миллионов рублей, однако, не все компании распорядились этими деньгами по назначению. Освоено пока немногим более 70 миллионов рублей. Между тем на домах рушатся фасады, карнизы, кровли. Среди тех, кто не выполнил текущий ремонт, такие компании, как «Новый квартал», «Уют и комфорт», «Старый Барнаул», «Проспект», «Мастер» и другие.

Проверка показала, что даже новостройки и дома после капитального ремонта нуждаются во внимании. К примеру, одному из жилых домов на ул. Брестская всего четыре года, но некоторое оборудование в подвале пришлось заменить.

По словам представителей комитета ЖКХ, спрашивать с управляющих компаний должны в первую очередь собственники. Они нанимают управленцев, они платят ежемесячно за текущий ремонт жилья, а значит, вправе требовать выполнения работ. «А если результата нет — выход один», — считает главный инженер комитета ЖКХ Барнаула Денис Ращепкин.

На помощь собственникам жилья приходит и муниципальный жилищный контроль: по итогам более 30 проведенных проверок нерадивые компании оштрафованы на общую сумму порядка 80 тысяч рублей.

В настоящее время администрация Барнаула направила материалы в госинспекцию и прокуратуру, чтобы надзорные службы провели свою проверку готовности жилищного фонда к отопительному сезону.