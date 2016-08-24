Владивосток, 24 августа, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Правительственное решение отказаться от второй индексации пенсий и заменить её на разовую выплату является вредным и неразумным — над пенсионерами поставили психологический эксперимент. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. По мнению финансового консультанта, разовая выплата поставленную задачу не решает, а лишь обнажает наличие проблемы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

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«Мера не только вредная, но и неразумная. Понятно, что при двухзначных темпах инфляции продовольственной, а чем человек менее состоятельный, тем больше в его потребительской корзине расходы на продовольствие, настоящая индексация пенсий должна была быть в разы выше. Здесь же решили воспользоваться неким психологическим эффектом: для человека один раз получить 10 рублей гораздо веселее, чем 12 раз получать по рублю», — считает Максим Кривелевич.

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Эксперт взглянул на ситуацию и с другой стороны, по его мнению, неразумной. Он напомнил, что для того, чтобы произвести разовую выплату, необходимо пройти немалое количество инстанций, поэтому с пенсионерами рассчитаются уже после парламентских выборов — в январе 2017-го.

«Политика — это искусство возможного. А получается, что у пенсионеров и деньги забрали, и этот нарочитый подарок сделали после выборов. Это некое решение, которое было принято по принципу «меньшее из двух зол». Это компромиссное решение впитывает все плохие свойства любого компромисса: оно не решает поставленную задачу, а просто показывает, что есть понимание существования проблемы», — заключил Максим Кривелевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ решили заменить вторую волну индексации пенсий на разовую денежную выплату в размере 5 тысяч рубле в январе 2017 года. Выплату получат и работающие, и не работающие пенсионеры — свыше 40 миллионов человек. Сам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев такое решение назвал непростым для бюджета страны.