Вашингтон, 24 августа, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации, которые проводят самостоятельную политику в отношении Украины и Сирии, нацелены на подрыв единства НАТО. Об этом, как передает RT, заявил глава объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США (ВС США) Джозеф Данфорд, выступивший перед студентами Национального университета обороны в Вашингтоне.

Кукрыниксы. НАТО

По мнению генерала, «действия РФ в Крыму» и помощь Москвы правительству Сирии могут «подорвать позиции самого успешного военного альянса в истории».

«Россия пытается расшатать его (Североатлантический альянс)», — подчеркнул Данфорд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воссоединение Крыма с Российской Федерацией произошло в марте 2014 г. Это стало возможным благодаря прошедшему на территории полуострова референдуму, на котором подавляющее большинство населения полуострова высказалось за выход из состава Украины. Народное голосование в Крыму стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года.