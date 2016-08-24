Омск, 24 августа, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Предупреждение о закрытии маршрута появилось в омском микроавтобусе №207. «Уважаемые пассажиры, с 1.01.2017 г. маршрут закрывается. Все вопросы по тел. 78−79−72», — говорится в объявлении, наклеенном в маршрутке.

Скриншот с группы «ЧП Омск». vk.com Объявление о закрытии маршрута

Телефонный номер, указанный в объявлении, принадлежит заместителю директора департамента транспорта Игорю Кожухову. Однако дозвониться до него не удалось, так как чиновник находится в отпуске до 9 сентября.

«Перевозчик использует различные варианты давления на департамент транспорта для того, чтобы отстоять этот маршрут», — прокомментировал эту ситуацию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель НП «СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян.

«Закрываются у нас именно частные маршруты. Муниципальный транспорт — «священная корова», его трогать нельзя. Всего закрываются 27 частных маршрутов, — отметил собеседник ИА REGNUM. — Но это не значит, что больше по этому направлению никакого сообщения не будет. Маршруты параллельные, часть из них принято решение закрыть. А что касается объявления, это дело каждого, как отстаивать свои интересы. Допустим, пассажир привык пользоваться этим маршрутом, он зайдет в микроавтобус, увидит объявление, будет возмущен, станет звонить по этому номеру и объяснять, почему маршрут нужно сохранить».

«Я думаю, что в связи с закрытием ряда маршрутов у омичей проблем возникнуть не должно. В основном закрываются те маршруты, где работали старые 13-местные «Газели». А на параллельных маршрутах работают более комфортные автомобили», — подчеркнул Владимир Геворгян.

В департамент транспорта Омска корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что омичи обратили внимание на объявление в маршрутке: «Люди звонят. Мы им объясняет, с чем это связано, что будет замена маршрута. Все реагируют по-разному — кто-то с пониманием, кто-то с агрессией. Наверное таким образом перевозчики пытаются добиться того, чтобы маршрут не закрыли».

«Предусмотрено закрытие 27 частных маршрутов, которые дублируют маршруты муниципального транспорта. Допустим, 207-й маршрут практически полностью дублируется 110-м автобусом. Стараемся, чтобы все прошло без ущерба для горожан. Например, если уходит какой-то маршрут, мы туда продлеваем действующий. Стараемся в основном закрывать маршруты, где работают «Газели», — подытожили в городском департаменте транспорта.

Добавим, сообщение о закрытии маршрута и объявлении в микроавтобусе омичи активно обсуждают в соцсетях. Часть подписчиков считает, что горожане от закрытия маршрута не пострадают. Другие отмечают, что теперь им придется ездить по городу с пересадками, что повлечет за собой серьезные затраты. «Это номер зам директора депортамента транспорта… предприниматель решил так внимание привлечь, так как его бизнес душат… и не только его», — пишет один из пользователей (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил, что горадминистрация продолжает работу по сохранению муниципального общественного транспорта: «Сохранение муниципального транспорта было и остается нашей важнейшей задачей. Несмотря на сложные экономические условия, мы смогли обеспечить работу городских пассажирских предприятий в текущем режиме. Новый федеральный закон об организации пассажирских перевозок позволит резко снизить число нелегальных частных перевозчиков уже в течение этого года».

Напомним, цена проезда в муниципальном транспорте — 22 рубля, повышение пока не планируется. Частники возят пассажиров за 25 рублей.