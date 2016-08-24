Якутск, 24 августа, 2016, 07:25 — ИА Регнум. На индексацию пенсий в России были бы деньги, если пенсионный фонд РФ меньше средств расходовал на себя. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, подкрепив его данными статистики: несмотря на возросшие отчисления страховых взносов в 2015 году на 6%, пенсия проиндексирована всего на 4%.

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Такой дисбаланс эксперт объяснил так: «Дефицит бюджета ПФР продолжает возрастать, так как фонд ведёт консервативную политику по инвестированию огромных финансовых ресурсов, практически проедая значительную часть средств на содержание бюрократического аппарата фонда. Практически в любом городе есть построенные за счёт пенсионеров здания-дворцы местных отделений ПФР, на которые потрачены деньги пенсионеров».

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Юрий Данилов подчеркнул, что несмотря на это замена индексации пенсий разовой отсроченной выплатой в 5 тысяч рублей для пенсионеров невыгодна и вызвана тяжёлой финансовой ситуацией самого Пенсионного фонда. При этом эксперт отметил, что компенсации, которые призваны заменить индексацию, будут ощутимей для пожилых людей с маленькой пенсией — однако деньги им нужны сейчас, а не в январе 2017 года.

«Существует большой разрыв между размерами пенсий, получавших низкую зарплату, и вышедших на пенсии по старости из органов власти. В этом случае индексация для первой категории пенсионеров даёт мизерный прирост (200−300 рублей в месяц), который практически незаметен. Для второй категории он довольно значителен. Поэтому разовая выплата в 5 тысяч рублей была бы ощутимее и выгоднее для первой, более многочисленной части пенсионеров, а вторые, по совету Дмитрия Медведева, пусть держатся», — пояснил Юрий Данилов.

Эксперт также обратил внимание на то, что выплата была бы актуальнее в сентябре, «перед выборами, чтобы пенсионеры пошли на них сытые и довольные. К тому же, их дети и внуки в сентябре как раз идут учиться».

Как сообщало ИА REGNUM, индексация пенсий до уровня инфляции в России будет заменена разовой денежной выплатой — 5 тысяч рублей. Деньги выплатят в январе 2017 года. Это решение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал весьма непростым для бюджета. Отметим, что затраты на индексацию составили бы 137 млрд рублей, а единовременные выплаты потянут 200 миллиардов.