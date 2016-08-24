Новосибирск, 24 августа, 2016, 06:10 — ИА Регнум. В Новосибирске прошел очередной митинг в поддержку родных убитой год назад 16-летней школьницы Карины Залесовой. Вечером 23 августа на площади Ленина собралось порядка 60−70 человек — родные и близкие девочки, общественники и неравнодушные горожане. Они потребовали максимального срока для обвиняемого в убийстве подростка и привлечения к ответственности отца подсудимого за ложные, по их мнению, показания.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске прошел очередной митинг в поддержку родственников убитой школьницы

«Наша цель не просто наказать К.-младшего, но и обнажить всю ту ложь, которую распространял его отец. Ложь про неудавшееся самоубийство, ложь про полицейских и скорую, до некоторых нельзя было дозвониться. Наша цель — не просто посадить убийцу, но и привлечь отца за лжесвидетельство. За время процесса отец К. показал себя не с лучшей стороны. Обвинение родителей Карины, отрицание в том, что убийство было совершено с особой жестокостью, много чего было на этом процессе. Будем надеяться, что эти проступки не пройдут для него даром. Добиться наказание для него — в наших силах. Этот митинг будет одним из последних, но он может стать решающим», — сказано на странице «Вконтакте» «В память о Карине З.».

В руках пришедших на акцию людей были плакаты, распечатанные на листах А4, и черными буквами на белоснежной странице значились надписи — «Наказать за ложные показания!», «Взыскать максимум с семьи убийцы», «10 лет», «Закон один для всех».

Многие в этот вечер высказывали свое отношение и к убийству, и к судопроизводству, и к отношению и позиции членов семьи подростка, обвиняемого в убийстве своей знакомой. Но все сошлись в едином мнении, что убийца должен получить максимально возможное наказание, а в отношении его отца должно быть возбуждено судопроизводство за ложные показания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство новосибирской школьницы произошло почти год назад — вечером 28 августа 2015 года в одном из коттеджей Первомайского района Новосибирска было обнаружено тело 16-летней девочки с признаками насильственной смерти. На месте преступления был задержан несовершеннолетний молодой человек — ее знакомый. После допроса следователь предъявил ему обвинение в совершении данного преступления. Было заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Но суд оставил его под домашним арестом. Решение всколыхнуло общественность, и тут же стали говорить, что юноша может избежать наказания из-за влиятельного отца — известного в новосибирских кругах бизнесмена. Родные девочки и общественники не раз выходили на митинги, чтобы добиться объективного расследования дела.

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Позже обвиняемый все же был арестован. Ему были проведены несколько психиатрических экспертиз, но только третья из них смогла определить его психическое состояния. Подросток был признан ограниченно вменяемым. Врачи нашли у молодого человека шизотипическое расстройство, а сексолог московского Института имени Сербского обнаружил у него вероятную склонность к садизму.

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В апреле стало известно, что новосибирские следственные органы переквалифицировали дело об убийстве школьницы на более тяжкую статью. 16-летнему молодому человеку было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ранее дело рассматривалось по менее тяжкой части этой же статьи.

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Несмотря на всю тяжесть обвинений, подростку грозит от силы до 10 лет лишения свободы — это в России максимальный срок наказания для молодых людей, не достигших 18-летия. Родители погибшей уже обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой ужесточить уголовный закон в отношении несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления. В настоящее время дело рассматривается в Первомайском районном суде Новосибирска. На заседании 11 августа был допрошен один из экспертов, продолжен осмотр вещественных доказательств. Следующее заседание отложено на 30 августа в связи с неявкой двух свидетелей защиты, заявленных ранее. Подсудимому предоставлено время для подготовки к даче показаний.

Отметит, что ранее общественники собирали деньги на памятник для девочки, который должен быть установлен на могиле. Установить его планируют на годовщину смерти школьницы, 28 августа. Затраты на памятник составляют около 150−170 тыс. руб. — из них порядка 40 тыс. руб. собрали добровольцы.