Пекин, 24 августа, 2016, 05:08 — ИА Регнум. Академия наук КНР опубликовала заявление, согласно которому Китай стал третьей страной, кому удалось достичь глубины, превышающей отметку в 10 тыс. метров. Китайский беспилотный батискаф успешно совершил погружение на глубину 10,767 метров.

Наутилус Жюля Верна

«По состоянию на сегодняшний день данная глубина является абсолютным рекордом — подводные аппараты из США и Японии, которые считаются лидерами в данной области, никогда не опускались так глубоко», — сообщается в заявлении Академии наук Китая.

Все погружения были сделаны во время первой научной экспедиции исследовательского судна «Таньсо-1», которое было разработано для глубоководного изучения морей. Как подчеркивают китайские ученые, все оборудование на судне, в том числе подводные аппараты Хайдоу и Тянья были разработы в Китае без участия иностранных специалистов, пишет «Чжунго синьвэнь».

Испытания китайского батискафа проходили у всемирно известного Мариинского желоба в западной части Тихого океана. Глубина желоба составляет около 10 994 ± 40 метров ниже уровня моря.