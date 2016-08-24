Советская Гавань, Хабаровский край, 24 августа, 2016, 03:22 — ИА Регнум. В городе Советская Гавань, получившем статус Портовой особой экономической зоны, ведется строительство мощной ТЭЦ. Проект реализуется в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина «О развитии энергетики Дальнего Востока». Ввод ТЭЦ в эксплуатацию даст новый импульс развитию как ПОЭЗ Советская Гавань, так и соседнему Свободному порту Ванино — нехватка электроэнергии является одним из ключевых препятствий для реализации крупных инвестиционных проектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Строительство ТЭЦ в Советской Гавани

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Ольга Демиденко ИА REGNUM Строительство ТЭЦ в Советской Гавани

Большая стройка на побережье Татарского пролива стартовала во 2-м квартале 2011 года. Ввод ТЭЦ в эксплуатацию запланирован на конец 2017-го. Заказчиком является ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», генеральный подрядчик — ОАО «ГлобалЭлектроСервис». Установленная электрическая мощность — 120 МВт, установленная тепловая мощность — 200 Гкал/ч. Топливом для новой ТЭЦ станет каменный уголь с Ургальского месторождения в Хабаровском крае.

Городские власти возлагают на строительство ТЭЦ большие надежды. Новые энергомощности уже сегодня привлекают крупные инвестиционные проекты. Один из таких — завод по производству сахара.

«Для нас это в первую очередь реальная возможность прихода в город других крупных инвесторов. И это уже происходит. На сегодняшний день реализация проекта по строительству завода по производству сахара вошла в активную фазу. Инвестпроект подготовлен к реализации АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края». Стоимость проекта 230 миллионов долларов. Пакет заявки направлен в правительство Хабаровского края 12 августа и ожидает получения статуса приоритетного. В проекте участвуют крупнейшие компании АТР. И, разумеется, инвесторы ориентируются на наличие в городе мощного источника электроэнергии. В ходе реализации проекта будет создано до 1000 новых рабочих мест, я имею в виду создание рабочих мест на самом заводе и в сопутствующих бизнесах. Непосредственно на новой ТЭЦ будет создано 450 новых рабочих мест. Это также — не считая сопутствующих производств, на которых тоже будут создаваться рабочие места. Это и увеличение налоговых поступлений в бюджет города. Я хочу обратить особое внимание на то, что ТЭЦ строится по новейшим экологичным технологиям, способным обеспечить сохранение уникальной природы Советской Гавани», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава города Павел Боровский.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Строительство ТЭЦ в Советской Гавани

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Уникальные технологии строительства ТЭЦ в Советской Гавани, обеспечивающие безопасность окружающей среды, полностью разработаны российскими учеными.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Уникальная природа Советской Гавани не пострадает от деятельности ТЭЦ

«ТЭЦ, которую мы строим, является абсолютно чистым с точки зрения экологии производством. Специальные фильтры, обеспечивающие 99,9% улавливания золы, разработаны российскими учеными. ТЭЦ будет работать на угле, и здесь уместно говорить про «чистый уголь». Наши ученые, специализирующиеся на создании оборудования для энергетики, разработали технологии, которые не только улавливают золу, но и позволяют создавать из золы и угольной пыли современные строительные материалы. Таким образом, производство будет не только экологически чистым, но еще и безотходным. Уверен, мы еще увидим в Советской Гавани новые жилые дома, построенные из производных угля», — сообщил генеральный директор ЗАО «ТЭЦ в городе Советская Гавань» Иван Проводин.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Уникальная природа Советской Гавани не пострадает от деятельности ТЭЦ

Строительство нового жилья для работников ТЭЦ в Советской Гавани — уже не отдаленное, а ближайшее будущее. Городские власти отвели земельные участки, готовят проектную документацию.

По мнению главы города Павла Боровского, значение новых проектов для Советской Гавани, в которой после распада СССР рухнули абсолютно все крупные производства, невозможно переоценить.

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«Я уверен, что через 5−6 лет здесь будет совсем другой уровень жизни. Уже сегодня на строительстве заняты наши жители, которые еще недавно уезжали в поисках работы в другие регионы. После завершения стройки они смогут пройти переобучение в нашем колледже, где уже сегодня разрабатывается программа по подготовке необходимых для ТЭЦ специалистов, и остаться работать в родном городе. Наряду с реализацией крупных проектов, мы реализуем различные программы — по развитию малого бизнеса, туризма. Я уверен, что отток населения из Советской Гавани прекратится, он уже прекращается. Выравнивается демографическая ситуация, которая еще не так давно была очень тревожной. К тому же ТЭЦ даст городу возможность наконец отказаться от очень затратных мазутных котельных, которые строились еще в советские времена и их эксплуатация пробивает существенную брешь в городском бюджете», — подчеркнул мэр Советской Гавани Павел Боровский.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Строительство ТЭЦ в Советской Гавани

Для Свободного порта Ванино ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ станет одним из ключевых факторов развития транспортного узла — там сегодня, наряду с уже имеющимися портами, ведется строительство нового угольного комплекса, в ближайшее время планируется начать строительство очередного портового терминала.

Как сообщало ИА REGNUM , запущенный режим порто-франко в Ванинском районе Хабаровского края сулит грандиозные перспективы — правительство планирует привлечь на побережье Татарского пролива до 40 миллиардов рублей до 2021 года. Вместе с тем необходимо значительно увеличить пропускную способность ДВЖД — не менее 80 миллионов тонн в год. Для реализации масштабных проектов на территории намерены создать мощный транспортный узел.