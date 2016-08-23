Калуга, 24 августа, 2016, 00:23 — ИА Регнум. В предстоящем учебном году в системе образования Калужской области будут работать 664 организации, в том числе 341 школа, 229 детских сада, 32 профессиональных образовательных организаций, 15 вузов, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM, ссылаясь на информацию министерства образования и науки Калужской области.

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В новом учебном году дошкольные образовательные организации региона начнут посещать 47 400 дошколят, в школы региона отправятся 99 045 учеников, в профобразовательные учреждения — 16 000 студентов (из них 4035 новичков), а вузы ждут 22 700 студентов (1407 — на очном бюджетном отделении). В первые классы пойдут 10 350 школьников, а в выпускные — 5 300. Работать во вторую смену будут работать 42 школы (11,7%), в которых будут учиться 7670 школьников (7,7%). К работе приступят 7 556 педагогов.

В новом учебном году все школы области оборудованы системами противопожарной сигнализации, кнопками экстренного вызова полиции, 250 школ — системами наружного видеонаблюдения, 93,5% — имеют ограждение по периметру, 345 школ — освещение территории. В настоящее время из 341 школы комиссиями принято к работе 253 (74,2%). Школ, не принятых по причине неготовности к новому учебному году, в области нет.

В сентябре 2016 года после капитального ремонта вводится в эксплуатацию корпус средней общеобразовательной школы № 1 поселка Товарково Дзержинского района и здание начальной школы-детского сада в микрорайоне Ромодановские дворики Калуги.

Модернизируется работа школьного автобуса. В дополнение к 217 действующим маршрутам и 18 — по подвозу детей в ФОКИ, будет открыто 12 новых и продлено 16 маршрутов.

В 2016 году в Калужской области будет дан старт ряду новых образовательных проектов — «Шахматы в школу», «Родительский университет», «Урок в музее», «Образовательный туризм», а также «Учитель для России», в рамках которого в регионе начнут работать 52 выпускника из ведущих непедагогических вузов России.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-премьера правительства Ольги Голодец, на сегодняшний день 90% школ юридически готовы к началу учебного года. К 1 сентября все школы должны быть проверены на антитеррористическую безопасность. В 2016 году требуют капитального ремонта 7890 школьных зданий. Более 9 тысяч зданий школ имеют высочайший уровень износа от 50%, более 10 тысяч зданий — износ более 70%. Об этом сегодня, 23 августа, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в ходе селекторного совещания, посвященного готовности к новому учебному году.

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