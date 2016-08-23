София, 24 августа, 2016, 00:18 — ИА Регнум. Национальные организации работодателей в Болгарии призывают отраслевые союзы не принимать участия в переговорах с профсоюзами о минимальном размере прожиточного минимума на 2017 год, сообщило 23 августа «Болгарское национальное радио».

Andrey Рукодельница. Бургас, Болгария

Ранее Министерство труда и социальной политики Болгарии направило указания о начале переговоров по отраслям об увеличении прогнозного размера минимального уровня дохода на 2017 год на 9,5% — с 210 евро в 2016 году до 230 евро.

Между тем работодатели заявляют, что определённые административным путём минимальные размеры доходов не учитывают положения дел в отдельных отраслях, производительности труда и роста цен. По их мнению, подобная практика приведёт к росту доли теневой экономики и ограничению занятости в отдельных регионах, секторах и на отдельных предприятиях, а также среди уязвимых социальных групп с низкой квалификацией.

Как передавало ИА REGNUM, по данным Института социальных исследований при Конфедерации независимых профсоюзов Болгарии, в 2015 году более 50% болгарских семей (3,8 млн человек) имели ежемесячный доход, размер которого не превышал 64% прожиточного минимума. При этом 3 млн болгарских граждан жили на средства ниже размера минимальной заработной платы.

Ситуация с потребительскими ценами в Болгарии неоднозначна: если в секторе непродовольственных товаров отмечалась нисходящая тенденция, что связано с понижением мировых цен на нефть и соответствующим удешевлением услуг транспортного сектора и логистики, то в секторе продовольственных товаров фиксировался рост цен.