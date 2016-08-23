Москва, 23 августа, 2016, 23:58 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Спортивный арбитражный суд не допустил российских параолимпийцев на Игры-2016 в Рио;
  • Россия не будет выплачивать взносы в фонд Всемирного антидопингового агентства;
  • Путин обратил внимание Олланда и Меркель на украинские провокации в Крыму;
  • Правительство России приняло решение заменить вторую индексацию пенсий единовременной выплатой.
  • В пресс-центре ИА REGNUM прошёл круглый стол «Нагорный Карабах в центре региональной безопасности». Комментарии экспертов.