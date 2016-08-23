София, 24 августа, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Представители 17 нефтяных и газовых компаний, в том числе российского «Газпрома», примут участие в международной конференции в болгарском городе Варна 4−5 сентября, посвящённой обсуждению проекта строительства на территории страны газового хаба «Балкан», пишет болгарская газета «24 часа».

gazprom.ru Cварка первого стыка сербского участка «Южного потока». 24 ноября 2013 года

«Российская компания «Газпром» примет участие в обсуждении с болгарским правительством строительства газового хаба «Балкан» и возможности поставок для него российского газа через новый сокращённый вариант газопровода «Южный поток», — говорится в материале.

Двухдневная конференция в Варне организуется правительством Болгарии и Европейской комиссией. В ней примут участие премьер-министр страны Бойко Борисов, вице-премьер Томислав Дончев, министр энергетики Теменужка Петкова, а также представитель энергетического департамента Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхард.

Среди компаний, подтвердивших своё участие в мероприятии, указаны британская корпорация BP, австрийская OMV, германский консорциум RWE, американский производитель сжиженного газа Texas Cheniere Energy, азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR и греческая госкорпорация DEPA, словацкая Eustream и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа премьер-министр Болгарии Бойко Борисов получил письмо от председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в ответ на просьбу болгарской стороны сформулировать позицию Брюсселя по таким энергетическим проектам, как газораспределительный центр «Балкан», «Южный поток», нефтепровод «Бургас-Александропулис», АЭС «Белене». Глава Еврокомиссии дал понять, что Брюссель оставляет за Софией право самостоятельно определять направления развития энергетики.

5 августа по инициативе болгарской стороны состоялся телефонный разговор между Бойко Борисовым и президентом России Владимиром Путиным, после которого болгарский премьер сообщил, что стороны договорились сформировать рабочие группы для обсуждения дальнейших перспектив совместных энергетических проектов, которые ранее были заморожены.

Чуть позднее Владимир Путин заявил, что Москва один раз уже понесла убытки из-за отказа болгарской стороны реализовывать проект газопровода «Южный поток», и чтобы Россия вновь вернулась к проекту, Болгария должна предоставить «железобетонные гарантии юридического характера». На сегодняшний день таких гарантий нет, констатировал президент России.

Напомним, после закрытия проекта «Южный поток» в декабре 2014 года Болгария не отказалась от надежды стать «распределительным центром Энергетического союза». Премьер-министр Бойко Борисов выступил с предложением о строительстве газового хаба на территории Болгарии, а не на территории Турции, как это было предусмотрено по проекту газопровода «Турецкий поток». Позднее Болгария продолжила продвигать данный проект на различных уровнях, идея была поддержана Еврокомиссией, однако вопрос о том, откуда именно будет поступать газ для возможного энергетического хаба в Болгарии, до настоящего времени остаётся неопределённым.