Рига, 24 августа, 2016, 00:01 — ИА Регнум. США собираются дополнительно перебросить в Восточную Европу 4,2 тыс. американских солдат, заявил вице-премьер США Джозеф Байден в своем обращении к народам стран Балтии.

U.S. Army Europe Images Военные учения стран-участниц НАТО в Литве. Июль 2014 года

По его словам, штаб этих сил, сформированных в бригаду, будет расположен в Польше, но личный состав будет принимать участие в военных маневрах на всей территории Восточной Европы. Напомним, только на 2016 год запланировано 170 учений и различных совместных мероприятий сил NATO.

Стоит отметить, что в настоящий момент Байден прибыл с визитом в Латвию, где планирует встретиться с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и премьер-министром Марисом Кучинскисом.

На состоявшемся 8−9 июля саммите NАТО в Варшаве было принято решение о размещении многонациональных батальонов в странах Прибалтики и Польше на ротационной основе. Их размещение начнется в 2017 году. В Латвию отправится военный контингент из Канады, в Литве разместятся войска Германии, в Эстонию должны прибыть британские военные, в Польше разместятся воинские контингенты США.