Москва, 23 августа, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации выпустило официальное заявление по поводу позиции США в сирийском кризисе. Соответствующее заявление распространил сегодня, 23 августа, департамент информации и печати МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Селфи

В заявлении сказано, что Москва крайне обеспокоена попытками Вашингтона заигрывать с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат-ан-Нусра» (недавно сменила название на «Джебхат Фатах аш-Шам»). Такие заигрывания чреваты взращивание очередного террористического монстра, наподобие «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

МИД РФ отмечает двойственную позицию США в сирийском конфликте. С одной стороны, Вашингтон заявляет, что полностью разделяет мнение о необходимости самых серьезных коллективных усилий, направленных на ликвидацию очага глобальной террористической угрозы в Сирии. С другой стороны США, будучи единственной сверхдержавой на планете, так и не включились в борьбу с терроризмом на том уровне, который соответствует потенциалу США.

Вместо этого, США продолжают требовать неких гарантий изменения персонального состава руководства Сирийской Арабской Республике. И конечно твердят, что законный сирийский президент Башар Асад должен уйти.

«Возникает вопрос (и, наверное, не только у нас): что это: бессилие Соединенных Штатов или чья-то сознательная линия на затягивание сирийского конфликта?», — сказано в заявлении МИД РФ.

Вашингтон признает, что «ан-Нусра» — это террористическая организация. При этом американская антитеррористическая коалиция не наносит авиаударов по позициям этой группировки. Американские военные почти год не делятся с российскими военными информацией местоположении членов «ан-Нусры».

Более того, США сквозь пальцы смотрят на то, как «ан-Нусра» курирует отряды так называемой вооруженной сирийской оппозиции. Эта «оппозиция» взаимодействует с террористами на уровне единых оперативных штабов, подчеркивает МИД РФ.

На Смоленской площади напоминают, что США много раз обещали добиться размежевания вооруженной сирийской оппозиции с террористами. Но вместо практических шагов в этом направлении, США лишь выдвигают новые условия, которые по сути своей нацелены только на то, чтобы предоставить передышку «ан-Нусре» и союзникам этой группировки, необходимую этим незаконным вооруженным формированиям для продолжения борьбы против сирийских правительственных сил.