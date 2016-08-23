Рим, 23 августа, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Европейский союз продолжает подготовку к миссии по обучению ливийской береговой охраны, передаёт Die Zeit.

European Commission DG ECHO Беженцы из Африки

По информации уполномоченного итальянского контр-адмирала Энрико Кредендино, командир ливийской береговой охраны подписал в Риме соответствующий договор.

Соглашение стало следствием переговоров между правительством национального единения Ливии во главе с Фаизом Сараджем и Евросоюзом. Европа надеется, что поддержка ливийской морской пограничной охраны поможет обуздать потоки нелегальной миграции из Африки.