Москва, 23 августа, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что российская паралимпийская команда не имеет никакого отношения к допингу. Об этом сегодня, 23 августа, заявила в эфире «Вести ФМ» официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Она заявила, что сегодня было совершено преступление против спорта. По словам Захаровой пройдет совсем немного времени, и общественность узнает, под каким давлением принималось данное решение.

«Мы все узнаем, причастные к этому имена будут вписаны в позорную историю», — сказала Захарова. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что рано или поздно решение не допустить российских спортсменов до Паралимпиады в Рио-де-Жанейро будет признано ошибочным.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного паралимпийского комитета (IPC), который отстранил всех российских спортсменов от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.