Москва, 23 августа, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Участники гражданской инициативы «Союз» считают Союзное государство Белоруссии и России наилучшей на сегодняшний день формой двустороннего взаимодействия, способствующей укреплению их независимости и реализации совместных национальных интересов. Об этом говорится в резолюции состоявшегося 20 августа первого рабочего заседания гражданской инициативы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и Борис Ельцин, подписавшие 2 апреля 1996 года договор об образовании Сообщества России и Белоруссии

«С нашей точки зрения, идейной основой белорусско-российской интеграции должна быть концепция общерусской цивилизации, в рамках которой Белоруссия и Россия рассматриваются как части одного цивилизационного пространства. Мы убеждены, что без придания проекту Союзного государства гуманитарного измерения данное интеграционное объединение не может быть прочным», — констатировали участники гражданской инициативы.

Они выразили желание помочь руководству Белоруссии и России в деле союзного строительства через осуществление просветительской и информационно-аналитической деятельности, направленной на популяризацию идеи Союзного государства в белорусском и российском обществах.

«Только вместе Белоруссия и Россия смогут двигаться вперёд вопреки преградам, чинимым западными недоброжелателями», — считают участники объединения, намеренные «противостоять засилью прозападной пропаганды» в информационном пространстве Союзного государства.

Манифест гражданской инициативы «Союз» содержит экскурс в 20-летнюю историю союзного строительства, которое, по мнению представителей общественности, не достигло поставленных целей: у Белоруссии и России нет единой валюты, единого гражданства, двухпалатного союзного парламента, не принят Конституционный Акт, который, согласно Договору, должен определить государственное устройство Союзного государства и послужить основанием для внесения соответствующих дополнений и изменений в национальные конституции.

«Помимо объективных сложностей в согласовании интересов двух суверенных государств процесс белорусско-российской интеграции наталкивается на противодействие со стороны тех политических сил, которые не заинтересованы в благополучии и процветании Белоруссии и России. К этим силам относятся страны Запады и их марионетки — белорусские националисты и российские либералы», — сказано в манифесте.

В то же время участники «Союза» констатировали успехи белорусско-российской интеграции в сферах экономического и военного сотрудничества, социального и культурного взаимодействия. Граждане Белоруссии и России, как «патриоты нашего общего Отечества от Бреста до Владивостока, приняли решение о создании гражданской инициативы «Союз», призванной помочь руководству наших государств в нелёгком деле союзного строительства», сказано в документе.

«Мы убеждены, что белорусско-российский союз — единственный возможный формат взаимоотношений между нашими странами», — подчеркнули представители гражданской инициативы. По их мнению, об этом свидетельствует целый ряд факторов: оставшиеся со времён Советского Союза экономические связи между Белоруссией и Россией, общее историческое самосознание белорусских и российских граждан и отсутствие культурной дистанции между гражданами РБ и РФ.

Гражданская инициатива «Союз» выступает за сохранение и поступательное развитие Союзного государства, наполнение союзного проекта общим для белорусских и российских граждан цивилизационным содержанием, а также информационное противодействие врагам Союзного государства, ведущим антисоюзную пропаганду.

Досталось критики и прессе: «Сегодня значительная часть белорусских СМИ искусственно создаёт образ России как врага белорусов. В самой России пресса и экспертное сообщество почти не уделяют внимания теме белорусско-российской интеграции. В этой связи нам представляется важным создание в Белоруссии и России информационно-аналитических ресурсов, занимающихся популяризацией идеи Союзного государства».

Как сообщало ИА REGNUM, за постсоветский период в Белоруссии и России было создано немало различных структур, заявлявших о намерении содействовать союзному строительству — в том числе и со словом «союз» и его производными в названиях. Среди них было немало синекур и откровенных клиентел, успешно справлявшихся лишь с «распилом» бюджетных средств и удовлетворением чувства собственной важности тщеславных руководителей. В то же время, констатировали эксперты, чиновники России и Белоруссии по ряду причин не считали нужным поддерживать и развивать общественную опору Союзного государства.