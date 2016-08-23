Москва, 23 августа, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец заявила, что единовременную выплату, которая заменяет отсутствие полной индексации пенсий в текущем году, получат все категории пенсионеров — и работающие и неработающие. Об этом сегодня, 23 августа, пишет «Российская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Обед

Голодец рассказала, что для осуществления такой выплаты придется принять специальный федеральный закон. Сумма выплаты составит пять тысяч рублей. Её получат более 43 миллионов российских пенсионеров. Из бюджета на эту выплату выделено около 215 млрд рублей.

Напомним, в текущем году правительство России приняло решение не проводить индексации пенсий с учетом инфляции. Вместо индексаций было решено произвести единовременную выплату в качестве некоторой компенсации за отсутствие индексации. В январе 2017 года всем пенсионерам выплатят по пять тысяч рублей, дополнительно к пенсии.

Единовременная выплата будет осуществлена всем категориям пенсионеров, так как рост потребительским цен снизил уровень жизни всех граждан страны.