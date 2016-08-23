Тюмень, 23 августа, 2016, 22:05 — ИА Регнум. В Тюменской области пятеро граждан признаны виновными в особо тяжких преступлениях. В период с 2008 по 2014 год их жертвами стали семь человек, в том числе, беременная женщина.

Михай Мункачи. Убийство. 1882-1887

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, бандиты совершали убийства и разбои на территории Тюменской и Свердловской областей. 23 августа в Тюменском областном суде присяжные признали их виновными в бандитизме, разбое, убийствах и других преступлениях — всего по восьми статьям Уголовного кодекса.

Суд установил, что 54-летний Виктор Савин осенью 2008 года создал банду для нападения на предпринимателей и материально обеспеченных граждан с целью завладения их имуществом. В состав банды в разное время вошли его сын Вячеслав, и друзья сына Дмитрий Максимов и Сергей Нешатаев. При этом двое граждан не входили в состав банды, но участвовали в совершении преступлений. Среди них 38-летний Антон Чеминава и некий Андрей Чернов, позднее убитый своим же подельниками.

Преступная группировка была оснащена оружием, в том числе, автоматом, и современной связью, в том числе, технической возможностью по прослушиванию каналов связи водителей-дальнобойщиков. Всего с 2008 по 2014 год бандиты совершили 10 разбойных нападений и убили семерых человек. Среди жертв Чернов и его супруга, тюменский бизнесмен и находящаяся на восьмом месяце беременности его сожительница, а также другие.

В 2014 году все участники банды были задержаны. Общий размер причинённого ими материального ущерба составляет 17,6 млн рублей. А исков к ним заявлено 11 на общую сумму более 100 млн рублей.

25 августа суд назначит дату оглашения приговора.