Анкара, 23 августа, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш развеял слухи о том, что Россия могла бы пользоваться авиабазой на юге Турции, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Expert Infantry На авиабазе Инджирлик, Турция

«Инджирлик является базой НАТО, поэтому не может быть речи о том, чтобы открыть Инджирлик для использования Россией», — заявил Куртулмуш турецкому новостному агентству NTV.

Он не может понять, откуда появились такие «спекуляции» в мировых СМИ. В последнее время всё чаще поступали сообщения о том, что Россия может воспользоваться Инджирликом для нанесение авиударов по ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире одного из турецких телеканалов заявил, что Турция может предоставить российским ВВС базу Инджирлик для борьбы с террористами из запрещённой в России организации «Исламское государство».

«Мы будем сотрудничать со всеми, кто борется с ИГ. Мы открыли базу Инджирлик для всех, кто хочет присоединиться к активной борьбе. И почему бы нам не сотрудничать в том же ключе и с Россией?», — сказал Чавушоглу.