Москва, 23 августа, 2016, 21:56 — ИА Регнум. В Московском государственном педагогическом университете во вторник, 23 августа, прошел заключительный этап Всероссийского семинара-совещания для региональных координаторов и председателей «Российского движения школьников». В обучении по четырем направлениям Движения приняли участие свыше 250 представителей со всех регионов Российской Федерации.

мпгу.рф Всероссийский семинар-совещание по развитию Российского движения школьников. Московский государственный педагогический университет, 23 августа 2016 года

Семинар-совещание прошел в два дня. В первый день работы участники встретились с руководством «Российского детско-юношеского центра», более детально познакомились со структурой организации, посетили рабочие площадки, посвященные каждому из направлений РДШ, а также смогли внести свои предложения по работе официального сайта рдш. рф, который будет запущен в ближайшее время.

«Нам предстоит большая и интересная работа, поэтому важно, чтобы наш труд был эффективным, и мы с вами действовали сообща», — обратилась к гостям директор «Росдетцентра» Алиса Крюкова.

Заключительный день был не менее насыщенным. Участники приняли участие в работе секций по направлениям «Российского движения школьников», на которых разработали перспективный план мероприятий до конца 2016 года.

Заключительным аккордом дня стало торжественное вручение сертификатов о прохождении обучения. В церемонии награждения приняли участие председатель РДШ, Герой России, космонавт-испытатель Сергей Рязанский, директор «Росдетцентра» Алиса Крюкова, ректор МПГУ Алексей Семенов и проректор университета Алексей Коршунов.

Сергей Рязанский поздравил всех с успешным прохождением обучения, которое необходимо для более качественной работы с детьми.

«Нам нужно выстроить системную работу, которая будет нравиться, в первую очередь, детям, — отметил Сергей Рязанский в своем выступлении, — Важно, чтобы у вас горели глаза, и вы смогли зажечь искру в каждом ребенке. Я уверен, нам предстоит интересная и насыщенная работа. Поехали!»

Всероссийский семинар — совещание проходил на базе Московского государственного педагогического университета. В рамках совещания обучение по направлениям «РДШ» прошли представители всех регионов РФ — это региональные координаторы, представители пилотных школ Движения и вожатые.