Москва, 23 августа, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Перераспределение выплат России в Фонд для искоренения допинга не повлияет на уплату дополнительного добровольного взноса страны в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает пресс-служба правительства России.

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Напомним, Россия ежегодно перечисляет € 150 тыс. в Фонд для искоренения допинга в спорте и € 300 тыс. в бюджет WADA. В этом году € 100 тыс. из предназначенных для выплаты в Фонд искоренения допинга будут потрачены на организацию конференции министров и руководящих работников сферы физического воспитания и спорта 205 государств-членов ЮНЕСКО, которая состоится в Казани летом 2017 года.

Поэтому Фонд искоренения допинга в этом году получит € 50 тыс, но с 2017 года сумма взноса вновь составит € 150 тыс.