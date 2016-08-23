Москва, 23 августа, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков мог получить команду из WADA на уничтожение допинг-проб, заявил официальный представитель СК России Владимир Маркин.

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Следствие имеет основания полагать, что являясь руководителем РУСАДА, Родченков получил команду на уничтожение допинг-проб российских спортсменов непосредственно от WADA, так как он в это время административно подчинялся только Всемирному антидопинговому агентству. Эта версия будет рассмотрена следователями вместе с прочими.

В подтверждение этой версии Владимир Маркин обратил внимание на тот факт, что до сих пор не представлены полноценные доказательства применения допинга российскими спортсменами. На запросы о правовой помощи, посланные СК России в Канаду, США и Швейцарию, до сих пор не получено ни одного ответа. Несмотря на это, расследование уголовного дела продолжается.

Официальный представитель СК России особо отметил, что следствие так и не получило доказательств причастности спортивных чиновников России к распространению запрещённых препаратов среди спортсменов.

Напомним, в июле Владимир Маркин заявил, что сбежавший в США экс-глава РУСАДА Григорий Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и умышленно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. Против Родченкова в России возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями. Тем не менее, заявления Родченкова о том, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи, были участниками государственной «допинговой программы» России, были опубликованы газетой New York Times. Сразу после этой публикации Всемирное антидопинговое агентство устроило расследование, по результатам которого рекомендовало МОК не допускать российских атлетов на соревнования Олимпиады-2016.