Ереван, 23 августа, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Гражданин Армении Генрих Агекян, 7 августа пересекший границу с Азербайджаном и оказавшийся на азербайджанской территории, в Нахичеване, возвращён на родину, сообщил руководитель рабочей группы при комиссии Армении по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших Армен Каприелян. По его словам, Агекян был передан армянской стороне 23 августа в 18 часов по местному времени (17:00 мск).

Matthias Zomer

По предварительным данным, состояние Генриха Агекяна нормальное. Он доставлен в больницу, где в ближайшие дни пройдёт медицинское обследование.

Как ранее сообщало ИA, 61-летний житель села Айгепат Араратской области Армении Генрик Агекян пересек границу и оказался на азербайджанской стороне. Ранее Армен Каприелян сообщил, что у Генриха Агекяна проблемы с психикой и он пересек границу случайно.

Передача гражданина Армении состоялась при посредничестве Международного комитета Красного Креста, представители которого 17 августа в Нахичеване посетили Агекяна.