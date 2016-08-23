Москва, 23 августа, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Недопуск российских паралимпийцев на Игры в Рио-де-Жанейро выгоден западным спортсменам, заявил журналистам во вторник, 23 августа, депутат Госдумы РФ Николай Валуев («Единая Россия»), комментируя решение спортивного арбитражного суда (CAS) о недопуске российской паралимпийской сборной до Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

«Даже в моральном аспекте это не укладывается в голове. Я даже не представляю, какую сейчас боль испытывают те, кто прошел через все муки ада, получил в свое время травмы, испытал физические нагрузки. И сейчас еще наши спортсмены будут испытывать душевную боль, когда узнали о том, что не допущены к Паралимпиаде», — отметил парламентарий.

По мнению Николая Валуева, решение, принятое Спортивным арбитражным судом, беспрецедентное и бесчеловечное. «Я это воспринимаю как реальное оскорбление, в том числе, в сторону нашей страны», — заявил депутат. Он также признался, что не ожидал такого решения. «Я надеялся на объективность», — заметил он.

«Сколько бы мы ни говорили, какими бы гневными наши речи ни были на данный момент, работать могут только юристы. Какие угодно призывы, с каких угодно трибун, как мне кажется, не возымеют действия, потому что от самого решения о дисквалификации всей паралимпийской сборной веет предельным цинизмом», — отметил Николай Валуев.

«Взывать к чему-то человеческому навряд ли имеет смысл. Смысл имеет только то, чтобы все вокруг понимали, насколько это решение беспрецедентное. Но то, что оно будет услышано со стороны тех людей, от которых зависит решение, я в большом сомнении», — продолжил он.

По мнению политика, недопуск российской сборной на Паралимпиаду в Рио имеет смысл рассматривать в точки зрения «выгодно-невыгодно». «Результат российской сборной был бы настолько оглушительным, что, вероятнее всего, для западных спортсменов было бы очень выгодно, чтобы наши паралимпийцы не приехали в Рио и не завоевали львиную долю медалей, как это было в Сочи. А мы же знаем, что они это сделали бы. И в Лондоне они это доказали. Только сейчас это было бы сделано еще мощнее, и по уровню результатов это прекрасно прогнозируемо», — завершил свой комментарий Николай Валуев.