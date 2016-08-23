Деревня Дворики, Владимирская область, 23 августа, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Частью образовательной программы заключительной смены форума «Территория смыслов на Клязьме» — молодых преподавателей факультетов журналистики и молодых журналистов — стала встреча с министром транспорта Российской Федерации Максимом Соколовым.

территориясмыслов.рф Министр транспорта РФ Максим Соколов

Участники обсудили с экспертом тему взаимодействия транспортного комплекса со СМИ. Министр начал встречу с небольшого рассуждения о том, кто же такой журналист. «Профессия, которую вы выбрали, очень важная и нужная как вам, так и всему обществу. Журналист служит людям и в любой момент должен быть готов к неожиданностям», — рассказал Максим Соколов.

Министр также подчеркнул, что роль СМИ в современном обществе постоянно возрастает, и, чтобы быть востребованными, молодым журналистам необходимо научиться правильно ориентироваться в потоке событий.

Рассказав о работе пресс-службы Министерства транспорта РФ, а также о том, как СМИ помогают оперативно узнавать тематические новости из разных уголков страны, Максим Соколов предложил перевести встречу в формат «вопрос-ответ».

Участник смены из Санкт-Петербурга Михаил Любченков задал министру вопрос о транспортных льготах для аспирантов. В соответствии с нововведениями в законодательство аспиранты были причислены к категории «обучающиеся», как студенты и магистранты, но льготы на проезд железнодорожным сообщением им не предоставляются. Министр транспорта РФ ответил, что аспиранты никогда не входили в категорию льготников, так как введение дополнительных скидок требует вложений большего количества бюджетных средств. При этом Максим Соколов отметил, что готов рассмотреть вместе с участниками нормативные документы и внести в них соответствующие корректировки.

Александр Марченко из Оренбурга спросил спикера о том, почему в стране всего один лоукостер, который не покрывает большинство лётных направлений. Максим Соколов, отметив, что за один год данный проект, вопреки ожиданиям, показал небольшую прибыльность и успел перевести около 3 миллионов людей, подчеркнул: «За деятельностью «Победы» мы будем следить и поддерживать её, чтобы данный лоукостер смог расширить границы полётов, но при этом небо у нас в стране открытое, поэтому Минтранс готов поддержать создание альтернативных бюджетных авиалиний».

Студентка ДВФУ Юлия Краснова задала вопрос, актуальный, пожалуй, для большинства жителей Дальневосточного федерального округа: «Когда же будет построен мост от материка к острову Сахалин?». «Действительно, данный проект обсуждает уже более 50 лет, но в данный момент, постройка моста входит в транспортную стратегию, разработанную до 2030 года», — ответил министр.

В завершение встречи Максим Соколов поделился с молодыми журналистами контактами министерства, а также подсказал куда и по каким вопросам эффективнее всего обращаться.

Профильными партнёрами смены «Молодые преподаватели факультетов журналистики, молодые журналисты» являются Информационное агентство России ТАСС, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и Rambler&Co.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской Федерации, «Роспатриотцентр» Росмолодёжи.

Форум проходит при кураторстве Управления Президента РФ по внутренней политике.