Ржев, Тверская область, 23 августа, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Возле деревни Кокошкино Ржевского района Тверской области в последний день работы международного лагеря поисковиков «Калининский фронт» состоялась церемония прощания с павшими воинами, останки которых были обнаружены в ходе Международной военно-исторической поисковой экспедиции, передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа.

histrf.ru «Калининский фронт» завершил работу в Тверской области

Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Калининский фронт» была организована Российским военно-историческим обществом и Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» при содействии министерства обороны РФ, МЧС России, правительства Тверской области и администрации Ржевского района.

«Общество, в котором чтут подвиги героев, имеет замечательные перспективы. И ваша работа — это как раз противостояние злу добра, памяти, уважения. И такое общество непобедимо», — заявил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев («Единая Россия») в ходе церемонии. «Если бы не вы, если бы не та работа, которую вы последовательно делаете, то необыкновенное явление — «Бессмертный полк», которое поразило не только нас — весь мир, оно бы не состоялось. Этому движению нет конца, и наше общество становится сильнее», — отметил парламентарий.

В работе лагеря приняли участие свыше 700 человек из 42 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Минобороны. Совместными усилиями поисковики обнаружили останки 218 бойцов и командиров Красной Армии. Оставленные в результате непрофессиональной работы, останки еще 220 воинов были эксгумированы поисковиками международной экспедиции.