Уфа, 23 августа, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Жители Уфы отмечают отсутствие предвыборной агитации в историческом центре города и в менее развитых спальных микрорайонах. Как заявили корреспонденту опрошенные горожане и гости Уфы, даже если они и видели какой-либо баннер с изображением кандидата в депутаты Госдумы, им трудно назвать, к какой именно партии он принадлежит.

Светлана Нургалеева ИА REGNUM Единороссов в Уфе считают лидерами по размещению наглядной агитации

«В избирательном цикле осень-2016 в Башкирии проходят две кампании: федеральная — в Государственную думу и местная — в городской совет города Уфы, — напомнил гражданский активист Константин Чадлин. — Активность в виде визуальной агитации проявляют системные партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ. Лидерство бесспорно принадлежит «Единой России», они заняли и дорогие проходные места, и дешевые баннеры, которые толком и не видно. На втором месте КПРФ с совершенно непонятным лозунгом «Мы правы, мы сможем», который больше напоминает рекламу средства от политической импотенции. На третьем месте «Справедливая Россия» и ЛДПР с классическими баннерами. Также стоит отметить Партию Роста, которая иногда переигрывает с креативом для нашего консервативного региона».

От Инорса до Проспекта

Корреспондентом ИА REGNUM было опрошено двенадцать пассажиров маршрутного автобуса в возрасте от 25 до 77 лет, следовавшего по одному из самых длинных городских маршрутов от спального микрорайона Инорс до исторического центра Уфы. Всем им задавались один и тот же вопрос: «С какой политической предвыборной рекламой вы сталкивались в последний раз? Если это был баннер, то кто на нем был изображён?»

Первой реакцией всех стал ответ «никакой и никого». Через несколько минут общей непринужденной беседы одна из пассажирок вспомнила, что «где-то, кажется, на Колхозном рынке, видела рекламу Хафизова, но к какой партии принадлежит, сказать трудно».

Проживающие в спальном микрорайоне Инорс уфимцы отметили, что в спальных микрорайонах баннеров почти нет, в Инорсе есть только плакат у общественной приемной депутата Госдумы Зугуры Рахматуллиной от «Единой России», а вся реклама сосредоточена на проспекте Октября.

Жительница Казани, 26-летняя Эльвира Газимова, отметила, что в Уфе по сравнению с Казанью совсем мало «уличной политики», а она сама за несколько дней в Уфе так и не увидела ни одного баннера. 39-летний пассажир признался, что видел щиты с логотипом ЛДПР, а 40-летняя уфимка дополнила, что получает в почтовый ящик газету «Справедливая Россия».

«А я ничего в почтовом ящике не нахожу, — вступила в разговор 77-летняя пенсионерка Людмила Ивановна, — а раньше ведь столько плакатов было, куда ни кинь, и ящик было открыть невозможно, и по квартирам ходили, а теперь у нас в Черниковке и Инорсе такого нет. И по телевизору ничего про выборы, только помню, что какой-то депутат на лошади скакал».

Все сошлись во мнении, что в 2016 году предвыборных баннеров стало меньше, и сосредоточены они в основном на проспекте Октября и в более благополучных районах Уфы.

Когда автобус выехал на 11-километровый проспект Октября, увлеченные пассажиры начали подсчитывать встреченные им объекты «уличной политики». К ним были отнесены большой баннер на стене дома с портретом Владимира Жириновского, несколько баннеров и стенка транспортной остановки в красных тонах от КПРФ, несколько баннеров с изображением Зугуры Рахматуллиной, а также синий щит с аббревиатурой ЛДПР.

В центре Уфы

В историческом центре Уфы было опрошено около двухсот прохожих на десяти улицах и в четырех скверах. На перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса, а также на улице Ленина на вопрос «можете ли высказать, где здесь ближайший предвыборный баннер любой политической направленности, находящийся в шаговой доступности» звучали только отрицательные ответы. Большинство опрошенных уфимцев заявили, что они не видели в Уфе ни одного политического предвыборного баннера, некоторые называли плакаты на улице Рабкоров, в микрорайоне Сипайлово, Башгосуниверситет.

Три особых мнения

«Недавно была в гостях у племянницы в Красноярске, — поделилась 38-летняя уфимка Катерина Шмидт. — Так там, даже не в центре города, когда ехала на автобусе несколько остановок, встретила около десятка, или чуть меньше, баннеров. В центре и того больше. Правда, там выборы и в Заксобрание. Когда в Башкирии шли выборы в Госсобрание, баннеров было куда как больше, чем сейчас».

27-летний Мирон Сибагатуллин не разделяет подобную точку зрения: «Баннеры есть, только они в особых местах. Например, на въезде в Затон большое количество баннеров «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР. Есть баннеры и рядом со штабами этих партий, а также у штаба партии «Родина», причем сосредоточено все в одном месте. Кроме того, есть и не самые традиционные методы агитации. К ним относится агитация за ЛДПР в маршрутных такси. Заметна деятельность по распространению газет у «Справедливой России».

Продавец мороженого у кинотеатра «Родина» выразила свою точку зрения: «На улице Ленина баннеров нет, зато постоянно ездят машины от всяких партий, постоянно раздаются листовки. А рядом с моим домом висит баннер Партии Роста. На нем какой-то парень, но кто он, я так и не поняла».

Под щитом

Об особенностях восприятия уличной агитации говорит следующий факт. Под щитом представителя одной из партий, а также в непосредственной близости от этого щита было опрошено около 20 уфимцев от 14 до 56 лет. На вопрос «а где здесь ближайший щит с предвыборной агитацией?» 16 из них ответили «не знаю».

После того, как им показали этот щит, они объяснили свою невнимательность «загруженностью делами», «замыленностью взгляда» и «нежеланием вникать в любую рекламу».