Минск, 23 августа, 2016, 20:21 — ИА Регнум. В ходе начавшегося 23 августа в Брестской области Белоруссии совместного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2016» по замыслу КМС получат мандат Совбеза ООН. Об этом ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

На руинах Брестской крепости спустя 20 лет

Сегодня прошла торжественная церемония открытия учения, на которой присутствовали министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков, замгенсека ОДКБ Валерий Семериков, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, представители вооруженных сил государств-членов ОДКБ и другие приглашенные лица. В ходе двух этапов по 5 суток будут отработаны вопросы подготовки и ведения операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ. Уже завершено формирование и размещение КМС, на полигоне проведено боевое слаживание подразделений, а также развернуты пункты управления.

«Впервые КМС ОДКБ отработают механизм получения мандат Совета Безопасности ООН. Целенаправленная работа в направлении совершенствования миротворческого ресурса ОДКБ не остается без внимания представителей других международных организаций. В учении принимают участие представители Международного комитета Красного Креста, — сообщил Зайнетдинов. — Основными целями учения являются получение командирами практики в организации операции по поддержанию мира и управлении частями (подразделениями) Коллективных миротворческих сил ОДКБ, совершенствование полевой выучки личного состава миротворческих контингентов во время совместных действий, а также укрепление взаимоотношений и сотрудничества между государствами-членами ОДКБ».

В ходе учений будет задействован многопрофильный авиационный компонент организации, включая беспилотные летательные аппараты (БЛА). В штатные компоненты учения включены создание буферных зон, разведение условных противников, блокирование и разоружение боевиков, сопровождение гуманитарных грузов, что позволит протестировать реальную степень готовности штабов, командиров и бойцов-миротворцев к действиям в условиях обострения кризисной ситуации.

«Для формирования международного доверия к действиям КМС ОДКБ привлечены подразделения психологической борьбы и информационного противоборства. Обстановка по учению будет поэтапно наращиваться действиями КМС ОДКБ в условиях массового прибытия перемещенных из зон вооруженных конфликтов лиц (беженцев)», — проинформировал пресс-секретарь организации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 августа в Белоруссии пройдет очередное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2016», которое призвано стать важным звеном совместной оперативной и боевой подготовки различных компонентов силовой составляющей ОДКБ в 2016 году. Участие в учении примут более 1 тыс офицеров и солдат-миротворцев из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции всех шести государств — членов ОДКБ (Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Россия и Таджикистан), а также несколько сот полицейских, военнослужащих внутренних войск и сотни единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники. Официальная легенда учения — «Подготовка и ведение операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ».

Тем временем дислоцированное в Луге (Ленинградская область) артиллерийское соединение Западного военного округа (ЗВО) в течение месяца будет отрабатывать тактику ведения стрельбы с постоянной сменой огневых позиций — так называемую тактику «кочующих орудий». В Калининградской области в августе начался и до сентября продлится полевой лагерный сбор артиллерии береговых войск Балтийского флота: более 400 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники будут задействованы в отработке дневных и ночных задач обороны и наступления. До этого, с 13 по 19 августа на полигонах Псковской и Ленинградской областей прошли командно-штабные учения «Взаимодействие-2016» с участием около шести тысяч военнослужащих и до одной тысячи единиц вооружения и военной техники ЗВО, Воздушно-десантных войск РФ, вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.