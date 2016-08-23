Лондон, 23 августа, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Скотленд-Ярд разыскивает неизвестного мужчину, который пытался проникнуть в посольство Эквадора в Лондоне, где уже несколько лет укрывается создатель информационного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает портал WikiLeaks.

Espen Moe Джулиан Ассанж

Сообщается, что неизвестный мужчина лез по стене посольства Эквадора, однако был обнаружен охраной дипломатической миссии. Неизвестный спешно скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в ночь на 23 августа.

Лондонская полиция разыскивает злоумышленника. Основная версия — попытка ограбления.

Сторонники Ассанжа считают, что речь не идет о попытке ограбления, а на самом деле это было покушение.

Напомним, Ассанж прославился тем, что в 2010 году стад публиковать на своем сайте WikiLeaks секретную переписку американских дипломатов. Власти США стали преследовать Ассанжа. В Швеции, на родине Ассанжа на него было заведено уголовное дело о сексуальных домогательствах. Создатель WikiLeaks считает это дело политически мотивированным.

Когда власти Великобритании, где находился Ассанж, были готовы экстрадировать его в Швецию, создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора. В Швецию он боялся отправиться, так как подозревал, что из Швеции его экстрадируют в США, и там ему конец. Было это в 2012 году. С тех пор Ассанж так и сидит в посольстве Эквадора в Лондоне. Даже призывы с трибуны ООН прекратить преследование Ассанжа не возымели действия.