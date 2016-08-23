Нижний Новгород, 23 августа, 2016, 20:15 — ИА Регнум. В Нижегородской области после сразу нескольких вспышек африканской чумы свиней резко подорожала свинина. Цена на нее взлетела сразу на 15,33% и составила 253,82 рубля за килограмм

Dave Herholz Стейк из свинины

По словам руководителя регионального управления ФАС РФ Михаила Теодоровича, ценовой скачек был вызван нервной реакцией рынка на происходящее.

«Масштабов этого явления никто не знает. Неизвестно когда и как все это будет локализовано. Какие запасы и объемы продукции уйдут с рынка из-за карантина. Подсчитать, на сколько дрогнет цена и по какой цене можно будет продать остатки, пока нельзя», — заявил глава УФАС

При этом он допустил, что продавцы могут придерживать имеющиеся запасы продукции, чтобы в дальнейшем продать их дороже.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижегородской области за лето было зафиксировано несколько вспышек АЧС. В ряде районов области, попавших в карантинную зону по АЧС, полностью уничтожается поголовье свиней в частных хозяйствах.

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Эта же работа ведется в Нижнем Новгороде. Жителям советуют задуматься об альтернативном животноводстве.

Из областного бюджета на компенсации местным жителям планируется направить около 6 млн рублей.