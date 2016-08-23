Симферополь, 23 августа, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов возмущён тарифной политикой мобильных операторов, работающих в Крыму. По его словам, тарифы на региональный роуминг просто «грабительские». Регионального роуминга такого вообще быть не должно, считает глава республики.

Дорогой роуминг

«Мы сегодня субъект Российской Федерации, мы не звоним с территории Украины. Какой из Москвы может быть роуминг, я не могу понять? Мы уезжаем в Москву, проговариваем столько, как будто побывали в Швейцарии», — цитирует Сергея Аксенова ТАСС.

Глава Крыма во время заседания Совета министров Крыма 23 августа подчеркнул, что мобильные операторы, работающие в Крыму, «обдирают» как крымчан, попавших в роуминг на материке, так и туристов с материка, попавших в роуминг в Крыму.

Проблема в том, что в Крыму работают региональные мобильные операторы, не имеющие своего покрытия в других регионах России и, соответственно, крупные российские мобильные операторы не построили своих сетей на полуострове. «Все они боятся санкций, отсюда и технический роуминг, это все связано с опасениями крупных операторов, они отказываются заходить в Крым», — пояснил министр информации Крыма Дмитрий Полонский.

«Считать Крым заграницей с точки зрения предоставления услуг никому не позволено — ни операторам, никому другому. По-другому быть не может. План действия — доведение до нормальных стандартов, чтобы с крымчан денег не драли», — потребовал Аксенов и распорядился подготовить до 26 августа «дорожную карту» по отмене «грабительских» тарифов на технический роуминг. Если же проблему не удастся решить на региональном уровне, то Аксёнов пообещал, что обратится за помощью к руководству страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года ФАС выявила в работе крымского мобильного оператора «К-Телеком» («WIN mobile») признаки нарушения антимонопольного законодательства, выраженные в «установлении дискриминационных условий» доступа других операторов связи на рынок услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Крыма и Севастополя. ФАС потребовала от оператора установить комфортные тарифы на роуминг для российских мобильных операторов на сотовую связь на полуострове.

В июне 2015 года глава Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Игорь Артемьев потребовал снизить тарифы на международный роуминг всех операторов мобильной связи в стране, а роуминг на территории Таможенного союза вовсе отменить.

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