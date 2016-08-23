Минск, 23 августа, 2016, 20:02 — ИА Регнум. «Достигнуты договорённости о создании в ближайшее время на базе ОЭЗ «Калуга» совместного инвестиционного проекта по организации холдинга сельскохозяйственного машиностроения с участием как калужских, так и белорусских предпринимателей. Успешный опыт создания подобных предприятий в области есть», — заявил 23 августа министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов, принимая делегацию из Белоруссии.

Пресс-служба правительства Калужской области Визит делегации Белоруссии в Калужскую область

Калужскую область посетила делегация, в которую вошли руководители ряда белорусских машиностроительных и научно-исследовательских предприятий во главе с замминистра промышленности Белоруссии Дмитрием Корчиком. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Громов провёл совещание, отметив важность сотрудничества с постсоветской республикой, доля которой составляет 10% от общего внешнеторгового оборота российского региона и 68% от оборота со странами СНГ. Он также отметил популярность белорусской сельхозтехники у калужских аграриев.

Корчик сообщил о конкретных перспективах сотрудничества: «Наша цель — организация производства навесного оборудования с глубоким уровнем локализации, которое будет востребовано в Российской Федерации и сможет участвовать в программах господдержки сельхозпроизводителей».

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Белоруссии сопровождается падением промпроизводства. За последние три года положение белорусских производителей сельхозтехники резко ухудшилось из-за падения спроса на их продукцию в России и на других традиционных рынках. Не оправдались надежды на создание сборочных производств в Казахстане, руководство которого сделало ставку на западных конкурентов белорусских госпредприятий.