Киев, 23 августа, 2016, 20:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Донетчине и Луганщине ведение боевых действий зафиксировано на Луганском, Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях. В частности, противоборствующие стороны продолжают применять тяжелую артиллерию, бронетехнику и минометы. Данную информацию 23 августа подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

militaryreview.su Боевики карательного батальона «Айдар»

Так, по словам замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, вчера украинские войска 290 раз вели огонь по позициям армии ДНР. При этом с позиций ВСУ было выпущено 10 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 251 мина калибра 82 и 120 мм. Обстрелы также велись из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. «Среди военнослужащих ДНР один человек убит, двое ранены… Повреждены семь зданий», — сказал Басурин.

Он сообщил, что на Горловском направлении украинская армия проводит усиление своих позиций гаубицами «Гиацинт» и РСЗО «Град». «В районе села Новгородское (6 км к северо-западу от Горловки) выявлено три РСЗО «Град», а в Константиновку (25 км от фронта) прибыло девять самоходных гаубиц «Гиацинт», — рассказал Басурин.

В то же время пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР информирует, что вчера под обстрел ВСУ попали три шахты Донецка — шахта Абакумова, имени Скочинского и Челюскинцев ГП «Донецкая угольная энергетическая компания». По информации Минуглеэнерго, обстрелы стали причиной обесточивания предприятий и, как следствие, отключения вентиляторов проветривания. Сейчас на угледобывающих предприятиях энергоснабжение восстановлено. «Силы многих специалистов были брошены на восстановительные работы. Благодаря оперативности энергетиков угледобывающих предприятий не прошло и полутора часов, как их энергоснабжение было восстановлено», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что командование ВСУ планирует завершить вывод бойцов добробатов с территории Луганщины. «Это связано в первую очередь с тем, что данные подразделения не подчинены Министерству обороны Украины и являются неуправляемыми, что приводит к участившимся конфликтами между регулярными подразделениями ВСУ и добровольческими батальонами. В данный момент в Киеве происходит формирование подразделений специального назначения, целью которых будет разоружение или полная ликвидация добровольческих батальонов в случае невыполнения ими приказов командования ВСУ по добровольному разоружению и выведению из зоны «АТО», — рассказал Марочко.

Он уточнил, что «вывод добровольческих батальонов украинское руководство планирует начать с Новоайдарского района Луганской области». Марочко сообщил, что украинские войска в нарушение Минских соглашений разместили на территории ферм в селе Верхняя Ольховая Станично-Луганского района три батареи САУ «Акация». «В населенном пункте Верхняя Ольховая на территории ферм выявлены оборудованные и замаскированные позиции трех батарей 152-миллиметровых САУ «Акация» из состава 28-й отдельной механизированной бригады. Данные о факте нарушения украинской стороной договоренностей по отводу вооружения и военной техники переданы представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ», — подчеркнул Марочко.

Он также проинформировал, что вчера украинские силовики из-за плохой подготовки лишились ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в воздушном пространстве ЛНР. «И то, что начальником Генштаба ВСУ лично проводится проверка операторов беспилотных летательных аппаратов, говорит о крайне плачевном состоянии подготовки подразделений Вооруженных сил Украины. Потеря ударного беспилотного аппарата — это большой провал для ВСУ, подтверждающий, помимо некомпетентности специалистов ВСУ, еще и факт нарушения Минских соглашений, а также попытки совершения крупного теракта на территории города Луганска», — считает Марочко.

В то же время 23 августа и.о. первого заместителя председателя Совета министров, глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин призвал глав администраций городов и районов ЛНР подготовиться к организации эвакуации мирного населения в случае приближения степных пожаров. Он отметил, что за прошлые сутки произошло 80 пожаров, из которых 75 — это возгорание сухой травы, огнем уничтожено 800 гектаров степи. Кроме того, три лесных пожара уничтожили 12 гектаров леса. Иванушкин отметил, что сложные погодные условия сохранятся еще двое суток — 23 и 24 августа.

В свою очередь, 23 августа спикер Администрации президента по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, восемь военнослужащих получили ранения.

По его словам, вчера на Луганском направлении «несколько обострилась обстановка». В частности, сразу после захода солнца ВС ЛНР обстреляли позиции ВСУ в Станице Луганской. «Враг использовал почти весь имеющийся арсенал — стрелковое оружие (в том числе снайперское), гранатометы различных систем, бронетехнику, а также миномет… Под огонь вражеской артиллерии (152-мм пушки) попал и тыловой район — с. Триполье, что в 15 км от фронта», — сказал Лысенко.

Он сообщил, что промзона Авдеевки и прилегающие к ней населенные пункты, в частности Каменка и Новоселовка Вторая (Донецкое направление, под контролем ВСУ), остаются основными «горячими точками». «В течение получаса по нашим позициям было выпущено 40 снарядов из 122-мм орудий. Из-за интенсивного использования боеприпасов в этом районе командование противника перебросило в район Ясиноватой семь грузовых автомобилей с боеприпасами», — добавил Лысенко. Полковник отметил, что вчера в районе Авдеевки солдаты ВСУ отбили нападение ДРГ ВС ДНР, завладев трофейным 12,7-мм пулеметом и уничтожив троих бойцов противника. «На рассвете, около 5 утра, группа противника пересекла линию разграничения и выдвинулась к нашим оборонительным рубежам. Враг начал оборудование позиций на расстоянии 80 м от наших. Туда оперативно отправились наши бойцы и приняли бой, который длился 40 минут… С нашей стороны — без потерь», — заверил Лысенко.

Также прошлой ночью в г. Золотое (Луганщина, под контролем ВСУ) в результате обстрела ЛНР в своей квартире была убита одна мирная жительница. Данную информацию подтверждает пресс-служба военно-гражданской администрации региона. Отмечается, что инцидент произошел вчера, 22 августа, около 22:00 в доме по улице Первая Вольная. «Раненой хватило сил самостоятельно перейти в другую комнату и позвать сына. После этого женщина потеряла сознание и примерно спустя 15 минут скончалась. Сын вызвал скорую, но медики ехать отказались, предложив жителям самим вынести раненую к кладбищу на въезде в поселок, чтобы забрать женщину оттуда», — говорится в сообщении.

Погибшей было 58 лет, у нее остался 35-летний сын с инвалидностью. Также отмечается, что от линии разграничения сторон до дома — около 1,3 километра. По данным пресс-службы, окрестности Золотого трижды обстреливали из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа глава Петровской райадминистрации Донецка Максим Жуковский отметил, что в результате ведения боевых действий были повреждены семь зданий, включая детский сад. «В результате обстрела этой ночью повреждено здание детского сада № 94 по улице Серафимовича, зафиксировано прямое попадание в кирпичную кладку, окна сохранились, посекло крышу. Там как раз ремонт был, крыша новая, окна новые. Еще как минимум шесть зданий в районе получили повреждения», — сказал Жуковский.