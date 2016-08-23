Минск, 23 августа, 2016, 19:41 — ИА Регнум. С 1 сентября в Белоруссии подорожают некоторые виды сигарет, сообщает министерство по налогам и сборам постсоветской республики.

В частности, подорожают популярные марки сигарет. Цены вырастут на продукцию государственной Гродненской табачной фабрики «Неман» и частного ООО «Табак-Инвест».

Как сообщало ИА REGNUM, за время кризиса в Белоруссии цены на сигареты повышались неоднократно, последние повышения — с 1 августа и с 1 июля. Курильщиков в Белоруссии — около половины населения, значительные объёмы табачной продукции поставляются контрабандно (в том числе воздушным транспортом) в соседние страны, откуда маршруты ведут до Италии и других стран дальнего зарубежья.