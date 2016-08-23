Москва, 23 августа, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Объединение ФК «Открытие» и Ханты-Мансийского банка «Открытие» позволит сместить «Газпромбанк» с четвёртой строчки по величине активов и приблизит объединённый банк к располагающемуся на шестом месте по величине собственного капитала банку ВТБ-24. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 августа вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя объединение ФК «Открытие» и Ханты-Мансийского банка «Открытие».

openbank.ru «Открытие»

«В ближайшие годы процесс консолидации банковского сектора будет продолжен как в силу продолжения процесса «чистки», так и по причине повышения конкуренции, которая будет толкать банки к объединению. Статус крупнейшей частной банковской организации и возможность предложить клиентам весь спектр банковских услуг в широкой филиальной сети позволит остановить отток клиентов и привлечь новых», — пояснил он.

Завершение интеграции банков с исключением дублирующих функций и повышением операционной эффективности улучшит динамику бизнеса, которая из-за процесса консолидации в последние месяцы отставала от динамики отрасли, и навязать конкуренцию государственным «монстрам», на фоне которых объединённый банк Открытие будет смотреться «не малышом», отметил Вернер.

Напомним, как ранее стало известно, финансовая группа «Открытие» присоединила Ханты-Мансийского банк «Открытие» к Банку «ФК Открытие». Это присоединение стало наиболее масштабным в истории российского банковского сектора. Объединенный банк с активами 3,1 трлн рублей является крупнейшей частной финансовой организацией в РФ по размеру активов. Полная интеграция должна завершиться до конца 2017 года.