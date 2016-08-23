Москва, 23 августа, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Финансовая группа «Открытие» присоединила Ханты-Мансийского банк «Открытие» к Банку «ФК Открытие», что стало наиболее значительным присоединением в истории отечественного банковского сектора. Как полагают эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 23 августа, создание крупнейшего частного банка не сократит огромный разрыв между частными и государственными банками в России, которые пользуются преимуществами господдержки.

timlewisnm Буйки

Объединение «Ханты-Мансийского банка Открытие» с «ФК Открытие» не стало сюрпризом для рынка, отметил аналитик ГК TeleTrade Михаил Поддубский. «Это событие давно ожидаемо. Что касается возможности конкуренции нового крупнейшего частного банка страны с двумя крупнейшими госбанками, то здесь, конечно, работы предстоит еще очень много», — пояснил он.

В текущих экономических условиях банковской отрасли развиваться сложно, и именно госбанки могут воспользоваться преимуществами поддержки со стороны государства, подчеркнул эксперт: «Без роста полноценного всей экономики в целом разрыв между частными и государственными банками вряд ли будет сокращаться».

В свою очередь руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский заметил, что крупнейшая частная финансовая корпорация становится еще более сильным участником рынка. «Мощные рекламные кампании с одновременной покупкой банковских продуктов, как, например, тот же «Рокетбанк», увеличивают популярность всей финансовой корпорации, и что важно — привлекают клиентов-молодежь, то есть тех, кто, возможно, будет пользоваться различными банковскими продуктами», — сказал он.

При этом эксперт пояснил, что «бытует мнение, что без дополнительной государственной поддержки «Открытию» будет очень тяжело держаться на плаву».

Объединенный банк с активами 3,1 трлн рублей является крупнейшей частной финансовой организацией в РФ по размеру активов. Предполагается, что полная интеграция банковских структур, включающая унификацию продуктовых линеек, завершится до конца 2017 года. Будут сохранены действующие бренды, под которыми работают клиентские и региональные направления.