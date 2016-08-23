Калининград, 23 августа, 2016, 19:44 — ИА Регнум. В редакцию ИА REGNUM сегодня, 23 августа, обратились наблюдательные калининградцы с информацией о том, что латвийская дипмиссия открыто пропагандирует нацистскую символику. Речь идёт о плакате, размещённом на уличном стенде канцелярии консульского отдела посольства Латвийской Республики по адресу: Калининград, улица Энгельса, 52а.

Нацистская свастика на платье видна невооружённым глазом

На плакате изображены юноша и девушка в национальных нарядах, при этом, если присмотреться, то внизу на платье отчётливо видна свастика. Сам плакат повествует об истории прибалтийской республики (разумеется, с традиционным «Soviet occupation» с 1940 по 1991 г.).

Создатели провокации не стали затруднять себя вплетением свастики в орнамент «национального узора», что даёт официальной Риге повод интерпретировать нацистскую свастику как «символ древних балтов».

Редакция ИА REGNUM поставила в известность о провокационном художестве представительство МИД России по Калининградской области.

Плакат на стенде латвийской дипмиссии в Калининграде посвящён истории прибалтийской республики

ИА REGNUM уточняет, что Латвия регулярно демонстрирует свастику, заигрывая со своим языческим наследием.

В частности, два месяца назад садовник резиденции президента Латвии выстриг на газоне «древний балтийский символ», идентичный свастике. В клининговой компании пояснили, что их сотрудник — «приверженец латышских традиций», поэтому и решил выкосить saules zīme — символ солнца, который «притягивает счастье и энергию».

В 2013 году на церемонии открытия матча КХЛ в Риге танцевальные коллективы Вооружённых сил Латвии также сложились в виде свастики, которую объяснили всё тем же «пожеланием добра и счастья» (позднее рижский стадион был оштрафован на 1 млн рублей).

В разное время латвийцы изготавливали печенье, варежки с изображением нацистского символа.

Напомним, в 1946 году приговором Нюрнбергского трибунала распространение свастики признано противозаконным. В России пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики является нарушением ст. 20.3 КоАП РФ и влечёт штраф на юридических лиц до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Отметим, что в 2016 году в Калининграде участились случаи нанесения свастики на дома и памятники. Символ фашизма неизвестные наносили на фасады домов, а также на памятники — Герою Советского Союза Александру Маринеско и немецкому антифашисту Эрнсту Тельману.