Мурманск, 23 августа, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Значительная часть капитальных ремонтов в Мурманской области приходится на летний период. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Фонде капремонта, летом погодные условия дают лучшие возможности для строителей, а «шумные» работы беспокоят меньшее количество жителей.

Птицы на крыше

«В первую очередь ремонту подлежат самые проблемные конструктивы, — объяснили в организации. — Так, в июле приняты после проведения капремонта 20 многоквартирных домов, в 13 из которых приведены в порядок изношенные крыши. Также ремонтировались фасады и инженерные коммуникации. Капитальные ремонты продолжаются по всей Мурманской области».

Напомним, в течение 2016 года планируется отремонтировать 330 многоквартирных домов, что, по данным Фонда, почти в три раза больше, чем годом ранее. «В 2015-м с помощью региональной программы были улучшены условия проживания в 116 зданиях», — подчеркнули в организации.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области был утверждён краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год. В него включены 343 многоквартирных дома, расположенные в 28 муниципалитетах.

По данным регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, основными видами работ при проведении капитального ремонта в 2017 году будут являться ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем, ремонт фасадов, замена лифтового оборудования.

Добавим, в текущем году минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Мурманской области составляет два рубля за квадратный метр в деревянных домах этажностью три и менее этажей, и шесть рублей за квадратный метр в прочих домах, включённых в региональную программу.